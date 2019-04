'Mussolini per mille anni', striscione di Forza Nuova a Roma

"Mussolini per mille anni". Questo il testo dello striscione firmato dal movimento neofascista di Forza Nuova comparso la notte scorsa nel centro di Roma, a due passi dal Colosseo, per ricordare l'anniversario della morte del dittatore. "Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! - si legge sulla pagina Facebook di Forza Nuova -. Per l'Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta".

Fascismo. Smeriglio (Pd), striscione Fn è apologia d'ignoranza

"Lo striscione 'Mussolini per mille anni' esposto oggi a Roma oltre ad essere uno sfregio alla memoria ed alla storia italiana, oltre a costituire reato di apologia di fascismo, - sostiene Massimiliano Smeriglio, candidato alle europee nelle liste del Pd - è un esempio di apologia di ignoranza. L'avanzata dei movimento neofascisti in Italia non è solo un fenomeno politico, ma un problema culturale che il governo non solo finge di non vedere, ma addirittura sminuisce e in qualche misura rincorre, come dimostrano i rapporti equivoci di Salvini con l'estrema destra italiana ed europea. Significa anche che lo studio della storia, della nostra storia, non è assolutamente sufficiente. Anche per questo sottoscriviamo l'appello di Repubblica a potenziare lo studio della storia nelle scuole".



Intanto sul Giornale di Brescia un necrologio annuncia una messa per commemorare l'anniversario della morte di Benito Mussolini. Solo pochi giorni fa, in una manifestazione neofascista, era stato esposto a Milano, vicino a piazzale Loreto, uno striscione inneggiante al Duce: otto ultrà della Lazio sono indagati.