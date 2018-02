Si schianta con auto in centro Roma, illeso Bruno Peres

Schianto in auto all'alba al centro di Roma per il giocatore giallorosso Bruno Peres. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il calciatore della Roma ha perso il controllo della Lamborghini su cui viaggiava intorno alle 5.30 sui via delle Terme di Caracalla all'altezza della Fao. Peres è rimasto illeso ma la macchina è distrutta.



Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente. Al vaglio dei vigili del Gruppo I varie ipotesi: dal colpo di sonno all'alta velocità. Come da prassi, il calciatore è stato sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e si attendono i risultati.



'Richiamo' della società, dopo incidente si allena da solo - Niente giorno di riposo, ma allenamento 'punitivo' in solitario a Trigoria: questa la decisione disciplinare della Roma nei confronti di Bruno Peres, protagonista di un incidente con la sua auto alle 5.30 di stamattina nel centro di Roma. Il difensore brasiliano, uscito illeso nonostante la sua auto sia distrutta, e' stato contattato telefonicamente dalla dirigenza giallorossa e 'richiamato' a Trigoria nonostante il giorno di riposo concesso da Di Francesco alla squadra. Per lui, lavoro in campo con il solo preparatore atletico.