Incidente Peres, ipotesi alta velocità

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente che ha coinvolto la scorsa notte il calciatore giallorosso Bruno Peres al centro di Roma. Al vaglio dei vigili del Gruppo I varie ipotesi: dal colpo di sonno all'alta velocità. Come da prassi, il calciatore è stato sottoposto ai test sull'assunzione di alcol e si attendono i risultati.