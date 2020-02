Piscina green a Bologna, prima in Europa

Una piscina 'smart' e amica dell'ambiente: è dotata di una cisterna per il recupero dell'acqua piovana che viene usata purificata e depurata e può essere riutilizzate anche per innaffiare orti e giardini, è alimentata da pannelli fotovoltaici ed è attrezzata con sistemi per ridurre il consumo di energia elettrica e l'uso di prodotti chimici. È il prototipo presentato oggi a Bologna come prima piscina autosufficiente ed ecosostenibile in Europa. A ForumPiscine 2020, il salone internazionale delle piscine e delle spa in corso fino a venerdì a BolognaFiere, sono stati illustrati i diversi interventi per realizzare la piscina 'smart', progetto lanciato dal magazine PiscineOggi per trovare soluzioni alla siccità e garantire risparmio idrico, a cui hanno lavorato 16 aziende italiane specializzate nel realizzare le diverse componenti.