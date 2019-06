In E-R danni per vigneti e frutteti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Dopo la grandinata che si è abbattuta ieri fra Modena e la Romagna, le aziende agricole hanno cominciato la conta dei danni.

Nel Modenese - informa Coldiretti Emilia Romagna - sono stati colpiti soprattutto i vigneti, completamente imbiancati dalla grandine, caduta in taluni casi con chicchi più grandi di una pallina da golf. Danni si registrano anche sui pereti con alberi spogliati e frutti caduti, sul frumento che è stato allettato proprio all'inizio della mietitura e su mais e sorgo che sono stati completamente defogliati.

Problemi anche nel Bolognese nelle zone di San Giovanni in Persiceto e Medicina con danni diffusi su sementi, carote, cipolle, patate e bietoloni. Nel Ravennate le più colpite sono state le pesche e le susine. Anche in Romagna il forte vento ha allettato campi di grano pronto alla mietitura.