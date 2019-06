Violente grandinate a Modena e Bologna

(ANSA) - MODENA, 22 GIU - Violenta grandinata prima a Modena e poi anche a Bologna.

Stando ai primi aggiornamenti sarebbero quindici le persone nei pronto soccorso dei due ospedali di Modena, Policlinico e Baggiovara, a seguito della violenta grandinata che ha colpito la città e parte della provincia. Si tratterebbe di feriti lievi.

Secondo l'osservatorio geofisico dell'Università di Modena, non è stata una tromba d'aria ma un vento discendente dalla nube temporalesca denominato 'downburst'. Il vento in provincia di Modena, riferisce l'osservatorio, ha raggiunto i 111 chilometri orari. "Si tratta della seconda massima velocità in assoluto mai registrata presso il nostro osservatorio a un passo dal record assoluto di 112 chilometri orari del 24 luglio 2004 sempre durante un temporale".

A Modena auto sono state danneggiate e le strade della città sono state ricoperte da chicchi grandi anche come noci. La tempesta è durata circa un quarto d'ora.

Poi la perturbazione è arrivata anche a Bologna, dove l'intensità è stata però più contenuta.