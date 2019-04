Fiera ragazzi, al via con 1.442 editori

Con un nuovo record di 1.442 editori partecipanti da 80 Paesi ha preso il via la 56/a edizione della Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna che quest'anno vede la Svizzera Paese ospite d'onore.

"Utilizziamo i nuovi padiglioni inaugurati lo scorso autunno. L'investimento complessivo per il piano di riorganizzazione, che sarà completato nel 2024 con un totale di 270 mila metri quadrati, è di 138 milioni di euro" ha spiegato il presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari.

All'inaugurazione il sottosegretario ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni: "Come governo crediamo molto nel settore legato all'editoria e quello dell'infanzia trascina gli altri - ha detto - Abbiamo aperto un tavolo sull'editoria per capire le difficoltà che ci sono. In più ci sono i 4 milioni del piano nazionale di promozione della lettura e vogliamo arrivare a tutti i bambini, anche a chi ha delle disabilità. Ci impegneremo sempre di più sul versante dell'editoria, non solo per i ragazzi".