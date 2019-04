Rudy Zerbi, farò crescere #ioleggoperché

(ANSA) - BOLOGNA, 2 APR - Rudy Zerbi sarà ancora ambassador di #ioleggoperché, la grande iniziativa nazionale dell'Associazione italiana editori-Aie che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nella quotidianità dei ragazzi l'abitudine alla lettura, grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. In tre anni l'iniziativa ha portato oltre 650mila libri nelle scuole italiane. L'annuncio è stato dato oggi alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. "È per me un grande onore essere ambassador di #ioleggoperché" ha detto Rudy Zerbi. Soddisfatto il presidente Aie Ricardo Franco Levi, oggi alla Fiera, che ha commentato: "Siamo felici che Rudy Zerbi abbia accettato di continuare questa avventura insieme come ambassador di #ioleggoperché. È un grande progetto, un gioco di squadra e corale per creare e potenziare le biblioteche scolastiche. Proseguiamo insieme questa sfida, felici che in una sola settimana si siano iscritte oltre duemila scuole, segno del bisogno reale a cui il progetto vuole rispondere".