Incendio:Bugani, verifiche da ente terzo

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Un controllo "da parte di un ente terzo" come la Protezione Civile. E' quello che chiede per le infrastrutture autostradali - a partire dal viadotto di raccordo tra la A1 e la A14 a Borgo Panigale colpito dall'esplosione di un'autocisterna il 6 agosto - l'esponente di Rousseau e vicecapo della segreteria del vicepremier Luigi Di Maio, Massimo Bugani in un post sulla sua pagina Facebook a tre giorni dal crollo del Ponte Morandi a Genova. "Vogliamo verifiche da parte di un ente terzo (Protezione Civile) su tutti i ponti e i viadotti autostradali - osserva -.

A partire dalla porzione di ponte rimasto in piedi a Borgo Panigale dopo l'esplosione dell'autocisterna. Ad oggi - prosegue Bugani - le uniche prove di sicurezza e staticità sono state fatte dai tecnici di autostrade. Il procuratore di Bologna Amato ha chiuso in fretta e furia le indagini su eventuali problemi strutturali per consentire l'immediata riapertura del tratto autostradale. Forse - conclude - un po' più di cautela era necessaria".