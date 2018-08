Incendio: Donini, non alimentare paure

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - "Ora non è il momento di alimentare le paure e le polemiche o di insinuare dubbi, ma è il momento del rispetto per le persone coinvolte nei tragici fatti del 6 e del 14 agosto, del silenzio e del lavoro da parte di chi amministra e ha la responsabilità di garantire infrastrutture adeguate e sicure". Così, in una nota, l'assessore ai trasporti dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, interviene alla luce del post scritto sulla sua pagina Facebook da Massimo Bugani esponente del Movimento 5 Stelle che ha chiesto verifiche di un ente terzo sulla riapertura del tratto della A14 e secondo cui la Procura di Bologna avrebbe chiuso "in fretta e furia" le indagini su eventuali problemi" di carattere strutturale per consentire l'immediata riapertura dell'infrastruttura.

"Noi - osserva l'assessore - non ci permettiamo di sostituirci a tecnici e autorità. Abbiamo fiducia nell'azione della Procura di Bologna e di chi la guida. Siamo certi che le decisioni prese siano state ben ponderate".