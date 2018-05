Parte da Milano il Social Camper della prevenzione

Riparte da Milano il tour del 'Social Camper', la struttura itinerante che porta tra i cittadini dei quartieri la cultura della prevenzione.

In sinergia con partner privati il camper, nei prossimi mesi, raggiungerà i nove Municipi della città e diversi Comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, ospitando a bordo farmacisti e specialisti che offriranno consulenze ed esami gratuiti, fornendo consigli e materiale informativo utili per sensibilizzare i cittadini in tema di salute e benessere della persona.

"Diffondere la cultura della prevenzione e della salute - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, che promuove l'iniziativa, Pierfrancesco Majorino - è uno degli obiettivi più importanti che l'amministrazione, di concerto con la Regione Lombardia, deve perseguire". Durante questa seconda edizione del Social Camper, che partirà da maggio per terminare a ottobre 2018, saranno otto le macro aree tematiche affrontate da farmacisti e specialisti a disposizione dei cittadini: prevenzione contro fumo, intolleranze, allergie, respirazione, pelle (psoriasi, fototipo e prevenzione melanoma), mamma e bambino (allattamento), obesità (bambini e adulti) e cuore (ipertensione), benessere donna (disturbi della tiroide, salute intima, cura), prevenzione e benessere sessuale, vista e prevenzione orale, dolore e vaccini.(ANSA).