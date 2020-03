Marcio Pedroso nuovo presidente AB Volvo Financial Services

Marcio Pedroso, attualmente presidente di Volvo Financial Services per le regioni America del Nord e America del Sud, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della svedese AB Volvo (uno dei più grandi costruttori al mondo di autocarri, autobus, macchinari per cantieri e sistemi di propulsione per applicazioni industriali) ed ha assunto dal 16 marzo la carica di presidente di Volvo Financial Services. Pedroso, che succede in questa posizione a Scott Rafkin nominato direttore Gruppo Volvo per il settore digital. riferirà a Martin Lundstedt, presidente e CEO di AB Volvo. 52 anni, Marcio Pedroso, è laureato all'Università della Pennylvania (Stati Uniti), alla Administrative Institute Foundation e all'Università federale di Parana (Brasile). Dopo una carriera iniziata nel 1988 nel settore della consulenza e delle certificazioni, nel 2001 è entrato a far parte di AB Volvo come direttore assicurativo e nel 2002 è stato promosso direttore delle operazioni per il Brasile. Nel 2007 Pedroso ha assunto la direzione generale di AB Volvo in Messico e nel 2010 è diventato vicepresidente mercati per l'America Latina. Nel 2011 è stato nominato presidente di AB Volvo per Brasile e Cile a cui è seguita nel 2015 la nomina a presidente per America del Nord e America del Sud.