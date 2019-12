Joe Kaeser CEO Siemens probabile presidente Daimler dal 2021

Anche se il cambio della poltrona avverrà nel 2021, la posizione di presidente del consiglio di sorveglianza di Daimler potrebbe andare all'attuale numero uno di Siemens Joe Kaeser, anziché - come era stato indicato - all'ex CEO del Gruppo Dieter Zetsche.

Lo anticipa l'autorevole magazine tedesco Wirtschaftswoche citando un 'grande investitore dell'azienda' che avrebbe indicato Kaeser - che è già membro del consiglio di sorveglianza di Daimler dal 2014 - come 'il successore più indicato' a prendere il posto dell'attuale presidente Manfred Bischoff, il cui contratto dura appunto fino al 2021, cioè lo stesso anno in cui termina il mandato di Kaeser come capo della Siemens.

Tra i motivi che spingerebbero a non far rientrare in azienda Zetsche ci sono diverse questioni legate al Dieselgate ancora aperte.