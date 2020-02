Husqvarna, con Michelin anche per stagione 2020

Husqvarna Motorcycles Italia ha annunciato che l'accordo di collaborazione con Michelin Italia è stato esteso a tutto il 2020. Tale accordo riguarderà innanzitutto il Trofeo Enduro Husqvarna 2020, all'interno del quale la presenza di Michelin sarà ancora una volta forte tra partecipazione al montepremi finale, Challenge dedicato a chi corre con le coperture francesi e servizio di assistenza in tutte le tappe. Il Trofeo Enduro Husqvarna, giunto alla dodicesima edizione, vedrà l'azienda francese partecipare con la presenza fisica alle tappe e i numerosi premi, suddivisi tra gli immancabili giochi di intrattenimento del sabato sera, il montepremi finale e i cinque Challenge che animeranno le altrettante tappe in calendario.

È infatti confermato l'appuntamento con il Challenge Michelin, riservato ai piloti iscritti a tutto il Trofeo che correranno con gli pneumatici transalpini. Ogni tappa avrà il suo Challenge, che premia all'interno della classifica assoluta di giornata i primi tre piloti con moto gommate Michelin. Una importante novità riguarda l'introduzione di un sistema a rotazione, pensato per estendere la platea dei vincitori: le classi partecipanti al Challenge cambieranno infatti di gara in gara, in modo da portare sul podio vincitori diversi. La presenza di Michelin all'interno del Trofeo sarà evidenziata anche quest'anno dal servizio di assistenza presente ad ogni gara. Il personale specializzato si occuperà come sempre di dare assistenza tecnica e commerciale ai trofeisti che corrono con pneumatici Michelin. La collaborazione tra le due aziende si estende anche a livello sportivo nazionale, in quanto Michelin Italia fornisce pneumatici e materiale tecnico ad alcuni dei piloti di enduro supportati dalla filiale italiana di Husqvarna e impegnati ai massimi livelli nei campionati nazionali. Tra questi spiccano gli alfieri del team Osellini Claudio Spanu e Andrea Castellana e il veterano e pluri campione europeo Maurizio Micheluz del Team Dal Bello.