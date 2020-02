Champions,Gattuso, Insigne migliori come capitano del Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - ''Se c'è una cosa nella quale Insigne può ancora migliorare è nell'essere il capitano di questa squadra. Per il resto, a prescindere dalle capacità tecniche che già conoscevo, mi ha sorpreso sin dal primo momento per la sua intelligenza tattica''. Rino Gattuso, alla vigilia di Napoli-Barcellona, fa i complimenti al capitano della sua squadra e gli dà anche qualche consiglio per migliorarsi ulteriormente.

''Sopperisce alla mancanza di una grande fisicità - spiega - percorrendo una media di 12,5 km a partita. Il mio consiglio è di imparare a essere meglio ancora capitano della squadra. Deve essere sempre coerente su tutto quello che fa, deve farsi sentire non parlando sempre, ma quelle poche volte che lo fa entrando nell'anima dei suoi compagni''. ''E in campo - conclude Gattuso - apprende subito e questo mi è piaciuto molto. (ANSA).