Champions: Gattuso "Messi è il più grande"

(ANSA) - NAPOLI, 24 FEB - "Gabbie? Marcature a uomo? Messi è il più grande giocatore in attività e non credo che possa essere fermato inventandosi qualcosa di speciale''. Rino Gattuso alla vigilia di Napoli-Barcellona parla del capitano dei catalani e ne sottolinea le incredibili doti.

''E comunque - aggiunge - il problema non è solo Messi. E' tutta la squadra che ha grandi capacità. Certo lui non è grande solo per quello che sa fare a livello tecnico e a livello agonistico. E' il più grande di tutti anche per come ha vissuto tutta la carriera: mai una parola fuori posto, sempre perfetto.

E' un esempio per i bambini''. ''Gli vedo fare cose - conclude il tecnico del Napoli - che si vedono solo nella Play Station.

Ha una qualità incredibile e sono già diversi anni che è il più grande giocatore in attività''. (ANSA).