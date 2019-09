Llorente, scudetto ? ci crediamo

(ANSA) NAPOLI, 10 SET - "Lo scudetto? Dobbiamo crederci ma senza pressione, la pressione è tutta sulla Juventus. Noi dobbiamo stare lì e alla fine possiamo vincerlo". Lo ha detto Fernando Llorente nel corso della sua presentazione ufficiale a Napoli. "Guardando il Napoli da fuori - ha spiegato l'attaccante spagnolo, che ha preso la maglia numero 9 - pensavo che fosse una squadra incredibile, di altissima qualità. Bisogna solo crederci, la Juve è abituata a vincere, il Napoli no, invece serve fiducia. Non sarà facile, oltre alla Juve ci sono tante squadre forti in Italia, sarà dura, dobbiamo essere forti nella testa e non mollare".