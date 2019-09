Llorente, ho atteso il Napoli tre mesi

(ANSA) NAPOLI, 10 SET - "Ho aspettato tre mesi il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia in questi ultimi anni e avevo tanta voglia di tornare a giocare qui e giocare la Champions League". Lo ha detto Fernando Llorente, presentato oggi dal Napoli.

L'attaccante spagnolo ha sottolineato: "Ho avuto tante opzioni ma volevo rimanere in un campionato importante come quello italiano e non vedo l'ora di giocare. Poi quando ti chiama Ancelotti subito ti convince. E' un grandissimo, ha allenato le migliori squadre e volevo lavorare per lui".