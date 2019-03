Diabete:Pomigliano,Una corsa per la vita

(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Una manifestazione sportiva - "Una corsa per la vita" - con l'obiettivo di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sui sintomi del diabete di tipo 1 e sulle possibili cause ambientali in un territorio come quello campano dove il numero dei pazienti è elevato è stata promossa per domenica prossima, 24 marzo, nel Parco Giovanni Paolo II (Villa Comunale) a Pomigliano D'Arco (Napoli) dall'associazione Diabete Junior Campania, anche per ricordare Alessandro Farina, di 13 anni, deceduto il 27 dicembre 2017 a Salerno. L'evento, spiega Gaetano Amorico, dell'associazione Diabete Junior, sarà dedicato "a tutti i bimbi che hanno subito danni invalidanti o che non ce l'hanno fatta, come il piccolo Alessandro scomparso prematuramente". "Il diabete mellito di tipo 1 (DM1) - spiega il dottor Amorico - e la malattia cronica endocrino-metabolica piùfrequente in eta pediatrica; autoimmune,è caratterizzata dalla distruzione delle beta cellule pancreatiche con deficit assoluto di insulina".