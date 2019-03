Napoli: De Laurentiis, non vendo Insigne

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - "Non mi risulta che Insigne sia sul mercato. Non c'è un prezzo per lui, altrimenti avrei messo una clausola". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a Salisburgo, dove il Napoli domani affronterà gli austriaci nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Sulle voce di un possibile addio di Insigne a Napoli, De Laurentiis ha detto: "Forse interessa a molti, è appetibile, è normale, ma un conto è desiderare ed un altro e mettere un prezzo".