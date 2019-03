Calcio Napoli:Ancelotti,dobbiamo vincere

(ANSA) - NAPOLI, 13 MAR - "Il 3-0 dell'andata è un buon risultato, ma non ci pensiamo. Dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità e provare a vincere anche qui". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Salisburgo in Europa League. "Non faremo calcoli - ha aggiunto Ancelotti - giocheremo al meglio per passare il turno. Ricordiamoci che all'andata abbiamo concesso opportunità in un momento in cui il risultato era importante. Hanno mostrato le loro qualità anche in vista della partita di domani. Sappiamo che il Salisburgo è una bella squadra, con giocatori forti e quindi scenderemo in campo sereni ma per fare risultato".

Ancelotti ha parlato anche dello sfogo di Insigne: "Sente molta responsabilità, è napoletano, è diventato sempre più importante per la squadra. Gli pesa che su di lui ci sia un'attenzione diversa rispetto ad altri, ma è nella normalità delle cose".