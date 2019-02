Imprenditore forma studenti a S. Giorgio

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Non trova manodopera esperta nella riparazione di smartphone ed elettrodomestici e così decide di formare 10 alunni di un Istituto tecnico industriale per poi assumere i più meritevoli.

Protagonista un imprenditore di San Giorgio a Cremano (Napoli), Simone Perfetti, titolare di tre punti vendita e riparazione di elettrodomestici tra Napoli e provincia.

Perfetti ha deciso di puntare su giovani studenti dopo aver testato diversi aspiranti tecnici elettronici nelle sue aziende che non lo hanno soddisfatto.

E' nato così il progetto "Lo riparo Academy", che l' imprenditore ha presentato all' Iti "Medi".

Il progetto formativo partirà il 3 Marzo e prevede 40 ore di formazione per 10 alunni e poi l'inserimento degli studenti più bravi in punti vendita di prossima apertura in Campania.