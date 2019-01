Sarnelli,tour solidale per nuovo singolo

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Il minitour 'solidale' di Monica Sarnelli organizzato in occasione dell'uscita del nuovo singolo, "Tu sì meglio 'e me" arriva venerdì 25 gennaio 2019 (ore 20.30) al Circolo Posillipo di Napoli nella serata che raccoglierà fondi per il "Progetto Scampia" della Comunità di Sant'Egidio.

Il brano sarà presentato, insieme al video realizzato dal regista Fabrizio Acampora. Domenica 3 febbraio, l'artista si esibirà al Centro Giovanile Santa Maria Rosa Nova creato a Sant'Antonio Abate da Don Salvatore Branca per combattere la povertà educativa dei giovani dell'agro nocerino sarnese.

Il nuovo singolo traccia con decisione un percorso orientato verso sonorità pop melodiche, attraverso la partitura di Sally Monetti e Federico Spagnoli, autori della musica e la produzione artistica firmata da Gigi De Rienzo. L'etichetta è 'Lazzara Felice'.

"Questo brano - sottolinea l'artista - nasce da un incontro informale avuto con Bruno Lanza durante il quale toccammo molti argomenti".