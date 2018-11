Sicurezza, Salvini giovedì a Napoli

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giovedì 15 novembre sarà in Prefettura a Napoli per presenziare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Napoli e Caserta. Nell'occasione il ministro incontrerà una rappresentanza di parroci locali particolarmente impegnati nel sociale. Alle 12 il ministro incontrerà la stampa.

I giornalisti e i fotocineoperatori che intendono partecipare dovranno inviare, entro le ore 15 di mercoledì 14novembre, via posta elettronica, all'indirizzo ufficiostampa.pref_napoli@interno.itunarichiesta di accredito su carta intestata indicando il nominativo, il luogo e la data di nascita. I badge per la stampa saranno disponibili da domani, ore 17, presso la Prefettura di Napoli.