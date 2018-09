Ancelotti:Competitivi anche in Champions

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "Siamo competitivi anche in Champions League. Forse questa squadra non ha l'esperienza di altre squadre, ma ha l'entusiasmo e la voglia di giocarla al meglio". Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida del Napoli contro la Stella Rossa Belgrado, per la prima giornata di Champions. "In queste partite non c'è molto da dire ai giocatori per motivarli - ha spiegato Ancelotti - l'atmosfera porta gli stimoli e la concentrazione giusta, bisogna solo non avere un'eccessiva preoccupazione. Ci vuole coraggio, personalità, forza per imporre il proprio gioco.

Tutta Napoli sente questa gara per cui cercheremo di fare il possibile per rendere felice la nostra gente. La presenza di De Laurentiis è sicuramente positiva in questo senso".