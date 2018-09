De Laurentiis:Champions,mini-abbonamento

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "Il calo del prezzo dei biglietti non è una dichiarazione di pace così come prima non era una dichiarazione di guerra. Sono aumentati i costi e non siamo rientrati con i diritti televisivi. Se vogliamo essere competitivi con Juventus e Inter e le altre non possiamo tenere bassi i costi. Ho pensato che almeno nelle partite di cartello si potessero alzare un po' i prezzi, poi ad esempio già col Parma, come vedete, siamo riusciti a contenerli un po'. Per la Champions proporremo un mini-abbonamento ad un prezzo più congruo". Così a Canale 21, nel corso della trasmissione 'Champions 21', il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato all'inviato Peppe Iannicelli un'iniziativa in chiave Champions per i tifosi azzurri.