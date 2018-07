De Laurentiis: Dissi si a Ronaldo,poi...

(ANSA) NAPOLI, 16 LUG - "Mendes, in una chiacchierata, disse: 'Prenderesti Ronaldo?'. Io gli ho detto che ero spiazzato, gli avrei detto subito di sì. Poi, riflettendo, gli ho fatto una proposta: avevo bisogno dei primi 250 milioni di fatturato che rappresentano il borderline per noi". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.