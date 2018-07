De Laurentiis: Ruiz nostro top player

(ANSA) NAPOLI 16 LUG - "Fabian Ruiz? Tutti quelli che noi scegliamo alla fine sono dei top player. Vengono selezionati con grande cura sul piano dell'immagine. E' straordinario, perché può essere estremamente potente sia a destra che a sinistra, chiaramente a centrocampo". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando l'esordio del centrocampista spagnolo nella prima amichevole del Napoli. De Laurentis ha smentito per il momento un possibile scambio con il Milan fra Callejon e Suso. "A me non risulta - ha detto - ora abbiamo due amichevoli, poi le sfide contro Liverpool e Borussia Dortmund.

Dall'8 agosto avremo due settimane buone piazzare quelli che Ancelotti non dovesse considerare ottimali per il gioco Napoli e, in quel caso, dovremo vedere se ci sarà spazio per un nome sostitutivo, ma soltanto da lì in avanti vedremo".