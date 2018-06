Universiadi: agibilità per stadio nuoto

(ANSA) - CASERTA, 19 GIU - "Nuova vita" per lo stadio del nuoto di Caserta, struttura di proprietà della Provincia che fino a qualche mese fa non aveva l'agibilità e mancava di sistemi di sicurezza a norma, di allarmi antincendio ed estintori funzionanti. "In appena tre mesi - spiega il presidente della Provincia Giorgio Magliocca - sono stati rimessi i conti economici in ordine, e stiamo offrendo un servizio sportivo alla comunità provinciale in totale sicurezza, avendo lo Stadio del Nuoto di Caserta tutte le certificazioni in ordine; questa struttura diventerà una fonte di reddito per le casse dell'Ente ed il suo fiore all'occhiello".