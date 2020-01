Berlusconi, Santelli brava, ma mai data

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 23 GEN - "Jole Santelli é una signora che conosco da 25 anni. Non me l'ha mai data, però l'ho avuta con me non solo come parlamentare all'interno dei miei gruppi, ma anche come sottosegretario alla Giustizia quando ero Presidente del Consiglio". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo comizio a Tropea avendo a fianco la stessa Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.

"Jole - ha aggiunto Berlusconi - ha una capacità straordinaria nell'individuare i problemi e le loro soluzioni.

Ma ha anche quella, ed è la cosa più importante, di indicare le cose da farsi e scegliere le persone in grado di metterle in atto".