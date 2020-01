Berlusconi,io sessista?Donne con me sempre molto considerate

(ANSA) - Lamezia Terme, 23 GEN - "Me ne hanno dette di tutti i colori da stamattina quando ho fatto quella battuta su Jole che non me l'ha data: sessista, razzista che non considera le donne. Io le donne le considero tanto è vero che nel partito abbiamo una donna presidente del Senato, una vice presidente della Camera e donne capigruppo nel parlamento". Lo ha detto Silvi Berlusconi intervenendo a Lamezia Terme a sostegno della candidata alla presidenza della Regione di Forza Italia in Calabria, Jole Santelli.

"Anche nei miei esecutivi - ha aggiunto Berlusconi - le donne hanno avuto un ruolo e pure nelle mie aziende".(ANSA).