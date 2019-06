In barca vela 59 migranti nel Crotonese

(ANSA) - CROTONE, 24 GIU - Una barca a vela con 59 migranti a bordo è stata soccorsa dagli uomini della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Crotone dopo che si era incagliata vicino a Isola Capo Rizzuto. Due presunti scafisti di nazionalità ucraina, di 29 e 32 anni, sono stati fermati mentre tentavano di raggiungere Crotone per fare perdere le proprie tracce.

L'attività è iniziata nella notte a seguito della presenza di alcuni migranti segnalati a poca distanza dalla spiaggia di Sovereto. E' partita la perlustrazione in mare che ha consentito di individuare il natante utilizzato incagliato a poca distanza dalla spiaggia. I migranti rintracciati a terra, tutti maschi e presumibilmente adulti, hanno dichiarato di essere di nazionalità pachistana e di essere salpati qualche giorno addietro dalla Turchia. Tutti i profughi sono stati trasferiti al Centro S. Anna per la prima assistenza, le operazioni di identificazione e l'acquisizione di elementi utili a chiarire le responsabilità dei presunti scafisti fermati.