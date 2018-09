Torna a Cosenza il Festival del fumetto

(ANSA) - COSENZA, 20 SET - Torna da domani a Cosenza il Festival del fumetto "Le Strade del Paesaggio". Tra gli ospiti di punta della dodicesima edizione 2018 della manifestazione David Lloyd, autore di V for Vendetta; John Pomeroy, disegnatore di Pocahontas; Miguel Angel Martin; la youtuber Fraffrog e Casa Surace.

In cartellone poi ci sono artisti in residenza, mostre, cosplayers, parate e rievocazioni storiche, spettacoli, giochi tradizionali, di ruolo, di società e videogame. Tanti gli incontri in programma fra cui la presentazione di "Salvezza" graphic novel di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso che racconta l'esperienza dei due autori a bordo dell'Aquarius, nave di soccorso migranti di SOS Mediterranée.

In chiusura, come ogni anno, la consegna del "Premio Andrea Pazienza" andato quest'anno a Lelio Bonaccorso come migliore disegnatore, a Sergio Nazzaro (sceneggiatore), Sergio Gerasi (autore) e a "La Trilogia", di Guido Buzzelli, come miglior iniziativa editoriale.