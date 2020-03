Abruzzo, caos separazioni e

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Il blocco nei tribunali sta creando difficoltà nell'ambito di situazioni familiari con divorzi e separazioni. "A Chieti è tutto fermo fino al 15/4 e tutte le udienze di separazione e divorzio rinviate", spiega l'avv.

Monica D'Amico. C'è "una serie di problemi pratici sui versamenti figli perché molte persone hanno difficoltà ad avere introiti". Altra criticità è le visite ai figli, "un diritto che non è ostacolato dal decreto ma dalla gestione concreta e quotidiana: molte madri non danno il permesso ai bambini di uscire con i papà. Anche nel tribunale di Pescara "tutte le cause di divorzio e separazione sono state rinviate - dice l'avvocato Carlo Corradi . Alcune associazioni stanno cercando di stemperare gli effetti negativi innescati dal fermo della giustizia. "Con il nostro staff contattiamo i nostri utenti - dice Fabio Erro, onlus 'Sono Papà' di Chieti - ci sono situazioni pendenti particolarmente difficili, convivenze di coppie che si stanno separando costrette a restare a casa".