Coronavirus:morto nel bresciano medico abruzzese in pensione

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - Un medico in pensione originario di Sulmona (Sulmona), Gino Fasoli, 73 anni - richiamato per aiutare i colleghi nel Bresciano - è morto all'Istituto clinico San Rocco a Ome (Brescia) dopo essere stato contagiato da Covid-19. A riportare la notizia è il sito online di Rete8.

Animatore di Emergency e Medici senza frontiere, Fasoli viveva da anni a Passirano (Brescia). Aveva lavorato per anni come medico di famiglia, dedicandosi anche al volontariato in Africa, dove era stato anche rapito e poi rilasciato. Il medico 73enne sarà tumulato nel comune peligno, dove risiede la sua famiglia. (ANSA).