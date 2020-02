Pop.Bari:De Bertoldi, serve riforma vigilanza banche

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - "Fratelli d'Italia si asterrà e non voterà contro questo provvedimento per senso di responsabilità nei confronti dei tanti risparmiatori colpiti dall'ennesimo default dell'ennesima banca d'investimento italiana. La verità è che ci troviamo di fronte a un'altra misura tampone messa in atto per fronteggiare l'ultima delle tante crisi bancarie succedute in questi anni in Italia". Così il senatore de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione d'inchiesta sul sistema bancario, durante la dichiarazione di voto in Aula sul decreto sulla Banca popolare di Bari. "Nessun governo fino a oggi è stato in grado di riformare il nostro sistema creditizio e bancario - ha continuato - per questo noi di FdI auspichiamo a una riforma delle riforme, che riguardi una vera ristrutturazione del sistema di vigilanza e riporti accanto alle banche 'significant' le banche di territorio, cancellate nella scorsa legislatura e vera ossatura per l'economia del nostro Paese". (ANSA).