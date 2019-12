Natale, controlli dei Nas, sequestri

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara, in tutto l'Abruzzo, nel settore della filiera alimentare, per garantire ai consumatori tavole e cesti natalizi sicuri. Le ispezioni hanno portato a sequestri di prodotti e a sospensioni di attività nel Teramano, nel Chietino e nel Pescarese. In provincia di Teramo i controlli hanno permesso di impedire che decine di prosciutti crudi, con data di scadenza oltrepassata di validità, fossero impiegati per allestire cesti natalizi. I prosciutti sono stati sequestrati. Stessa sorte per oltre 140 litri di condimenti alimentari concentrati a base di olio e 4.400 chilogrammi di olio e.v.o., trovati in un opificio del Chietino, in assenza di indicazioni utili a stabilirne la rintracciabilità. Sempre nel Chietino i militari hanno ispezionato un deposito di alimenti che, per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, è stato oggetto di un provvedimento di sospensione dell'attività emesso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl.