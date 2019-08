Governo impugna legge trabocchi Abruzzo

(ANSA) - CHIETI, 1 AGO - "Impugnando la legge sui trabocchi approvata dalla Regione Abruzzo, il governo nazionale conferma i dubbi che anche noi avevamo espresso: i trabocchi vanno valorizzati, ma non possono essere basi di una speculazione edilizia e turistica che rischierebbe solo di travolgerli e snaturarli. Lo afferma Franco Menna, presidente provinciale della Confesercenti di Chieti, intervenendo in merito all'impugnazione, da parte del governo nazionale, della Legge regionale 7 del 2019 sui trabocchi. "Il paesaggio naturale e l'unicità della destinazione - aggiunge - sono elementi sempre più centrali nelle motivazioni di viaggio dei turisti italiani e stranieri: per questa ragione, per il bene della costa dei trabocchi, degli operatori turistici e dell'economia del territorio, siamo pronti a fare la nostra parte per dare alla Regione Abruzzo una legge moderna, innovativa, in linea con le normative sulla tutela del paesaggio".