Impugnata legge trabocchi: Wwf, decisione sacrosanta

(ANSA) - PESCARA, 1 AGO - "Una decisione sacrosanta che ferma una legge sbagliata. I trabocchi hanno di per sé una enorme importanza culturale, di richiamo turistico e anche economica, ma devono restare quello che sono: macchine da pesca sulle quali, accanto a una tranquilla attività di ristorazione, devono essere presenti momenti di educazione ambientale, visite guidate e quant'altro può contribuire a valorizzare queste antiche strutture e la costa da loro caratterizzata". A sostenerlo è il delegato regionale del Wwf Luciano Di Tizio, che commenta l'impugnazione della legge regionale sui trabocchi da parte del Governo. "Non possono essere trasformati in grandi ristoranti sull'acqua che poco o nulla hanno a che fare con la tradizione.

La commissione regionale che ha esaminato la bozza di legge aveva avuto l'opportunità di raccogliere le opinioni delle associazioni, tra le altre Wwf, Italia Nostra, FAI e Legambiente: le ha sentite ma non le ha ascoltate. Tutte chiedevano infatti una sostanziale modifica delle legge, nel senso su accennato, ma la politica locale ha, come troppo spesso accade, semplicemente ignorato le opinioni delle associazioni.

Questa bocciatura rimette invece la palla al centro: si potrà elaborare una legge migliore nell'interesse di tutti gli abruzzesi e non esclusivamente di pochi". (ANSA).