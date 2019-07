Mappatura-censimento amianto S.Giovanni

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI), 31 LUG - San Giovanni Teatino è il primo comune in Abruzzo a conoscere quantità e presenza di coperture in cemento amianto sul proprio territorio: per raggiungere questo obiettivo l'amministrazione ed i tecnici del Comune hanno una mappa dettagliata delle coperture in amianto in città. Il lavoro, realizzato dalla ResGea Geomatic Solutions di Pescara, è stato riconsegnato all'amministrazione comunale. Le attività di Mappatura e Censimento di coperture in MCA effettuate sull'intero territorio hanno permesso di individuare 550 coperture in MCA, per complessivi 204.849 mq, suddivise in tre principali categorie: 461 mca, 13 incerta e 76 no mca rappresentati da bonifiche effettuate verosimilmente nell'arco di tempo che va dall'acquisizione delle ortofoto AGEA 2013 all'acquisizione delle immagini utilizzate per le attività di monitoraggio che arrivano a coprire l'annualità 2018. Le dimensioni delle coperture individuate vanno da un minimo di 2mq ad un massimo di 9.900 mq.