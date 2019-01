Conapo,Vigili Fuoco ancora senza caserma

(ANSA) - L'AQUILA, 5 GEN - "Vista l'odissea della mancata ricostruzione della caserma dei Vigili del fuoco dell'Aquila ci saremmo aspettati che il ministro Salvini avesse inserito nel programma della sua visita politico-istituzionale un incontro con i pompieri aquilani". Lo dichiara Ermanno Pitone, segretario provinciale Conapo, sindacato autonomo Vigili del fuoco che all'Aquila rappresenta circa il 60% del personale, in riferimento alla visita che il ministro dell'Interno Matteo Salvini farà oggi alla fiera dell'Epifania prima di un incontro pubblico alla Villa comunale. "A dieci anni dal sisma, tra i corpi dello Stato siamo gli unici a non avere ancora ricostruita la sede di servizio. Sono anni che denunciamo l'assoluta inutilità dell'opera pubblica che stanno per ricostruire che nulla di più e di nuovo darà al personale operativo. I Vigili del fuoco resteranno confinati nella porzione scampata al sisma, inadeguata e da riqualificare profondamente. Serve un sito più idoneo. Anche questo avremmo voluto dire al ministro Salvini".