Sisma L'Aquila: Conapo, Salvini tornerà qui per caserma

(ANSA) - L'AQUILA, 6 GEN - Il Conapo L'Aquila prende atto con soddisfazione dell'impegno assunto pubblicamente dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ieri ha risposto alle sollecitazioni del sindacato dei Vigili del fuoco nel corso di un incontro pubblico a conclusione della due giorni in Abruzzo.

"Ho parlato prima con il comandante provinciale dei Vigili del fuoco. Anche qua anni e anni per rimettere in piedi la loro caserma - ha detto ieri Salvini, come riferisce una nota del Conapo - Adesso abbiamo trovato i soldi, abbiamo approvato i progetti e siccome non sono uno che gira promettendo cose a vanvera mi sono impegnato a tornare già a gennaio all'Aquila con tempi certi e soldi certi per ricostruire la caserma dei Vigili del fuoco". Ieri il Conapo L'Aquila che ieri, per bocca del segretario provinciale Ermanno Pitone, aveva evidenziato come "a dieci anni dal terremoto del 2009, tra i corpi dello Stato siamo gli unici a non avere ancora ricostruita la sede di servizio", ribadisce che "per la nuova sede serve un sito più idoneo come, ad esempio, l'area di piazza d'Armi o l'ex caserma degli alpini.

Anche se dovesse volerci più tempo per realizzarla. Il ministro parli con i pompieri aquilani e ascolti le loro esigenze. Lo aspettiamo in città entro questo mese". (ANSA).