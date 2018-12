Comuni:Pescara;Fi,ok progetto area risulta vittoria di Pirro

(ANSA) - PESCARA, 11 DIC - "L'approvazione odierna della delibera sulle aree di risulta è una vittoria di Pirro per il sindaco Alessandrini che, sordo alle istanze di tutta la città, degli imprenditori e degli operatori commerciali, sa benissimo che non riuscirà mai a dare esecutività a quell'atto. Prima dovrà superare lo scoglio delle centinaia di osservazioni contro il progetto, forse arriverà fino al bando che però non partirà mai visto che nel frattempo, alle ore 23 del 26 maggio 2019, ci penseranno i cittadini a mandarlo a casa con la sua maggioranza". È il commento del capogruppo di Forza Italia Marcello Antonelli al termine della lunga seduta odierna che ha visto l'approvazione della delibera inerente la riqualificazione delle aree di risulta.

"Quello odierno suona però uno schiaffo forte, violento, alla città - sostiene Antonelli - che in ogni modo ha cercato di chiedergli l'apertura di un confronto per concertare insieme un vero progetto utile e realmente fattibile, oggi Alessandrini ha sancito la frattura insanabile con la città che governa. Non solo: ha aperto anche un nuovo fronte con i dipendenti di Pescara Parcheggi che, semmai quel progetto approvato dovesse andare in porto, con la cessione ai privati dei parcheggi sulle aree di risulta per vent'anni, perderanno il proprio posto di lavoro. Alessandrini e la sua maggioranza lo sanno e, con la coscienza sporca, hanno tentato di salvare la faccia con un retorico e inutile ordine del giorno in cui si impegnano a 'salvaguardare i livelli occupazionali', ovvero aria fritta".

