Fondi europei, tavolo tecnico all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 1 OTT - Oggi, con inizio alle ore 10, tavolo tecnico a Palazzo Silone, all'Aquila, per l'approfondimento sul tema dell'utilizzo dei fondi europei, al quale prenderanno parte, oltre al presidente vicario della Giunta regionale d'Abruzzo Giovanni Lolli, il capo di gabinetto del ministro per il Sud, il direttore generale dell'Agenzia per la coesione, il capo Dipartimento per le politiche di coesione, il direttore generale e i capi dipartimento regionali. A causa di improvvisi impegni istituzionali, il ministro per il Sud Barbara Lezzi non potrà essere presente e ha annullato i suoi appuntamenti odierni in Abruzzo.