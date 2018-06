Cittadini difendono quercia secolare

(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - Tensione in via delle Fornaci a Pescara dove poco dopo le 6.30 sono arrivati alcuni operai per tagliare una delle due querce secolari che sorgono lungo la strada, per questo incaricati dal Comune che intende fare spazio per allargare la carreggiata. Per salvare i due alberi nei giorni scorsi si erano mobilitati residenti e associazioni, con la raccolta di oltre 600 firme, consegnate poi al vice sindaco Antonio Blasioli. Da ore i cittadini stazionano nei pressi della pianta, per impedire l'avvio dei lavori già stabiliti e decisi dall'Amministrazione comunale. Sono presenti anche agenti della Polizia Municipale e i consiglieri comunali Tonino Natarelli e Massimiliano Di Pillo.