Quercia secolare, vicesindaco Blasioli incontra residenti

(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - Nel pomeriggio di oggi il vicesindaco di Pescara e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli ha incontrato una delegazione dei cittadini e delle associazioni che si sono mobilitate per le querce di via delle Fornaci. All'incontro erano presenti anche i consiglieri comunali Daniela Santroni e Tonino Natarelli e il Rup dell'intervento.

L'incontro è servito a chiarire le motivazioni per cui si è arrivati a questo punto del progetto e cioè principalmente la messa in sicurezza di una strada prevista a doppio senso anche nel piano regolatore e attualmente senza marciapiedi. E' stato chiaro l'assessore Blasioli nel ribadire che tra la sicurezza dei pedoni e il salvataggio di una quercia, che verrà ricompensata con la ripiantumazione di altre otto piante, a prevalere è la sicurezza dell'utenza debole. Ciò nonostante ci si è dati appuntamento a lunedì pomeriggio alle 17 per la valutazione di ipotesi che tengano conto della tutela di pedoni e ciclisti e del rispetto delle norme e in particolare dell'articolo 106 del Codice dei Contratti che prevede casi tassativi di variante al progetto che devono essere approvati dal Rup presente all'incontro.

E' stato ribadito anche sia dalle esigenze di sicurezza, sia per lo stato del procedimento, che non è possibile nessuna risoluzione del contratto. Si attendono a questo punto proposte dalle associazioni e dai residenti per lunedì pomeriggio che contemplino il soddisfacimento di tutti questi requisiti. "Siamo consapevoli - ha detto il vice sindaco Blasioli - che la soluzione non è facilmente a portata di mano perché oltre all'aspetto politico la decisione è anche appannaggio del Rup, ma continuiamo a lavorare affinché siano vagliate tutte le ipotesi". (ANSA).