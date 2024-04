Auto in panne sotto la tormenta di neve, salvati tre giovani

Rimangono bloccati con l'auto che non va più nella bufera di neve, ad un chilometro dalla vetta di Cima Grappa, nel comune di Borso del Grappa. A portarli in salvo sono stati i vigili del fuoco che li hanno raggiunti con un fuoristrada. Protagonisti della disavventura sono tre ventenni padovani che ieri sera avevano raggiunto la montagna per fare un'escursione sulla neve, ma al rientro, nella notte l'auto ha avuto un guasto che le impediva di muoversi.

La richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa del 115 di Treviso alle 3 di questa mattina; i tre giovani erano rimasti in panne con la tormenta in corso e una temperatura esterna ampiamente sotto lo zero a oltre 1700 metri di quota.

Sono stati portati, oramai all'alba, lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati raggiunti dai familiari.



