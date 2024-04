Tredici arresti per vasto traffico di droga nel veronese

I Carabinieri di Verona stanno eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale, su richiesta della Procura, per l'arresto di cittadini italiani e albanesi ritenuti i gestori di un vasto traffico di sostanze stupefacenti nei comuni della Valpolicella e in provincia di Verona.

E' stato disposto anche il sequestro preventivo di un ristorante, di proprietà di uno degli indagati, ritenuto la base per l'approvvigionamento e la distribuzione della droga. Le indagini sono state avviate nel 2022, dopo la scoperta di alcune armi, e hanno già permesso l'esecuzione di cinque arresti in flagranza di reato.



