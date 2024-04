Evadeva il fisco e aveva Reddito di cittadinanza, denunciato

La Guardia di Finanza di Vicenza ha denunciato un imprenditore edile risultato un evasore totale per non aver presentato dal 2016 le dichiarazioni fiscali delle imposte dirette e dell'Iva, nascondendo ricavi per circa 300mila euro, e che aveva chiesto e ricevuto illegalmente il Reddito di cittadinanza.

Le Fiamme Gialle di Schio (Vicenza) hanno condotto le indagini con accertamento induttivo, vista la mancata esibizione delle fatture attive e passive né dei libri e registri contabili previsti dalla legge, e hanno ricostruito i ricavi non denunciati. L'indagato aveva fornito informazioni false nella dichiarazione per ottenere l'Isee per le prestazioni sociali agevolate. Per circa due anni avrebbe quindi ricevuto il RdC per un importo superiore a 13mila euro.

L'uom è stato denunciato alla Procura di Vicenza per il reato di occultamento di documentazione contabile e per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Parallelamente, è stata inviata una segnalazione all'Inps di Vicenza per il recupero delle somme erogate, e all'Agenzia delle Entrate per l'accertamento e la riscossione delle imposte evase.



