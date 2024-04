Zaia inaugura bacino di laminazione alle porte di Vicenza

"Con questo bacino mettiamo in ulteriore sicurezza la città di Vicenza e altri territori della regione": è quanto ha detto oggi a Vicenza, il presidente del Veneto Luca Zaia, intervenendo all'inaugurazione del bacino di laminazione in viale Diaz sul fiume Bacchiglione, alle porte della città. "E' un'opera che ho voluto fortemente e ho realizzato", ha rilevato Zaia precisando "che si parte dal 2010 con la grande esondazione in Veneto, 235 comuni alluvionati e oltre 10 mila tra famiglie e imprese sott'acqua. Da allora sono riuscito a realizzare bacini strategici per Vicenza che valgono come immagazzinamento di almeno 6 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua che sono Caldogno, l'Orolo e viale Diaz. Quest'ultimo è sempre stato un mio pallino". "Anche quest'opera sarà fondamentale in futuro - ha concluso il governatore - non è un caso che nella grande alluvione di un mese e mezzo fa non ha avuto effetti devastanti per Vicenza proprio grazie all'utilizzo dei bacini di laminazione, che hanno evitato una catastrofe".





